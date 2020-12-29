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ارتفاع أسعار النفط بدعم من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-29T05:36:02+0000
ارتفاع أسعار النفط بدعم من الدولار

شفق نيوز/ ارتفع النفط في التعاملات الآسيوية بدعم من ضعف الدولار حيث أثقل المستثمرون توقعات الطلب على المدى القصير المتدهور مقابل انتعاش نهائي مع طرح لقاحات Covid-19.

وعزز انخفاض الدولار من جاذبية السلع مثل النفط المسعّر بالعملة، في غضون ذلك  ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل رئيسي، متتبعة مكاسب الأسهم الأمريكية التي انتعشت بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار لتصبح قانونًا.

ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم شباط 0.52٪ إلى 47.87 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام برنت في التسوية لشهر شباط 0.45٪ إلى 51.13 دولاراً في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضه 0.8٪ يوم الاثنين.

تعمل أوبك + على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق، ومن المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس الكمية في فبراير شباط.

ومع ذلك، بالنسبة لأسواق النفط، قد تكون المكاسب محدودة بسبب متغير COVID الجديد وعبء اجتماعات أوبك.

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