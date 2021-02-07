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ارتفاع أسعار النفط العراقي والبصرة الخفيف فوق الـ60 دولار للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-07T07:21:35+0000
ارتفاع أسعار النفط العراقي والبصرة الخفيف فوق الـ60 دولار للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت خامات النفط العراقية خلال الشهر الحالي الى اعلى مستوى لها بعد انخفاضها بعد تفشي مرض كورونا.

ووفقا لأحد المواقع العالمية المختصة بأسعار النفط واطلعت عليه وكالة شفق نيوز سجل نفط البصرة الخفيف لاسيا 60.15 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع بلغ 38 سنتا عن الأسبوع الماضي، فيما سجلت أسعار النفط البصرة الثقيل 57.56 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 27 سنتا.

وسجل نفط البصرة الخفيف لآسيا اعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي 59.34 دولار للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 59.24 دولار للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 59.32 دولار للبرميل، فيما سجل نفط بلند الكويتي 58.32 دولار.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت في الآونة الأخيرة ليغلق خام برنت على 59.34 دولار، وخام غرب تكساس على 56.85 دولار.

وكان قرار منظمة أوبك بتخفيض الإنتاج في نيسان عام 2020 بعد تفشي مرض كورونا الأثر الكبير في ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى كما حافظت المنظمة على هذه المستويات في التصدير في عام 2021.

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