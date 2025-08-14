ارتفاع أسعار النفط السعودي ينعكس على العراق وأسواق الشرق الأوسط

شفق نيوز- متابعة

أدى قرار شركة "أرامكو" النفطية السعودية إلى رفع أسعار البيع الرسمية لمزيج الخام العربي الخفيف لشهر أيلول/ سبتمبر المقبل، ما تسبب بانعكاسات مباشرة على أسعار النفط في العراق والدول الأخرى في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين اقتصاديين قولهم، إن الزيادة التي بلغت 3.20 دولاراً للبرميل فوق متوسط عمان ودبي، قد تجعل النفط السعودي وأيضاً النفط العراقي أقل جاذبية بالنسبة للمصافي الآسيوية مقارنة بالبدائل العالمية مثل برنت وغرب تكساس الوسيط.

ويتوقع أن تؤثر هذه التحولات في الأسعار على المخصصات المقررة للعراق في الأسواق الآسيوية، مع احتمالية إعادة توجيه بعض الواردات إلى دول منافسة مثل البرازيل وأنغولا.