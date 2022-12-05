ارتفاع أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن أبقت دول أوبك + أهدافها الإنتاجية على حالها قبل حظر الاتحاد الأوروبي وفرض سقف لأسعار الخام الروسي.

في الوقت نفسه، في إشارة إيجابية للطلب على الوقود، خففت المزيد من المدن الصينية قيود COVID-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، أو 1.12٪ ، إلى 86.52 دولارا للبرميل في الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.15٪ ، إلى 80.86 دولارا للبرميل.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، يوم الأحد على الالتزام بخطة أكتوبر تشرين الاول لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا من نوفمبر حتى 2023.

قال محللون أن الحظر المفروض على الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على المنتجات النفطية الروسية، بالإضافة إلى النفط الخام من شأنه أن يدعم الطلب على النفط الخام في الربع الأول من عام 2023 ، حيث يفتقر السوق إلى الديزل وزيت التدفئة.