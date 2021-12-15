ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في العراق جراء صعود الدولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الاربعاء، عن ارتفاع أسعار المواد الانشائية في العراق لشهر تشرين الثاني الماضي بعد صعود الدولار أمام العملة المحلية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ادى ذلك بدوره الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان"، مبينا انه "تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها في الأسواق المحلية لشهر تشرين الثاني الماضي ومقارنتها بأسعار شهر تشرين الثاني 2020 الذي ارتفع فيه سعر الدولار".

واضاف ان "اهم المؤشرات للمواد الاكثر استخداما و تأثيرا في الأسواق كانت لثلاثة مواد شملت الطابوق والاسمنت والحديد".

واشار الى ان "معدل سعر الطابوق العادي لشهر تشرين الثاني الماضي بلغ 183 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 31% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر تشرين الثاني الماضي 194 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 20% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 161 الف دينار لكل 1000 طابوقة".

واوضح ان "معدل سعر الاسمنت العادي لشهر تشرين الثاني الماضي بلغ 103 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان بسعر 90 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر تشرين الثاني الماضي 121 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان بسعر 112 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ سعر السمنت الابيض لشهر تشرين الثاني 195 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ السعر فيه 186 الف دينار".

وبين ان اسعار الحديد " الشيش" من المنشأ الأجنبي لشهر تشرين الثاني الماضي بلغت مليونا و303 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 67% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان بسعر 779 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الحديد" الشيلمان" لشهر تشرين الثاني الماضي 22 الف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 47% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد".

ولفت الى ان "معدل سعر طابوق الثرمستون في تشرين الثاني الماضي بلغ مليونا و962 الف دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% عن شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ معدل السعر فيه مليونا و852 الف دينار".