ارتفاع أسعار الغاز بعد توترات هرمز

شفق نيوز- متابعة

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا طفيفا، بعد توترات أمنية في مضيق هرمز وهجوم على سفينة شحن، وهو ما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.

وارتفعت العقود المستقبلية القياسية بنسبة بلغت 1.6في المئة، بعدما تراجعت خلال الجلستين السابقتين.

ورغم تحرك الأسعار ضمن نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 25في المئة مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب، في ظل مخاوف من بطء وتيرة ملء مخزونات الغاز الأوروبية قبل حلول فصل الشتاء، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

واصطفت ناقلات الغاز الطبيعي المسال الفارغة قبالة محطة التصدير الضخمة في قطر، داخل الخليج العربي، استعداداً لتحميل شحنات جديدة.

في المقابل، يتزايد استهلاك الطاقة في آسيا وأوروبا مع بداية فصل الصيف وارتفاع الطلب على التبريد، وقد يؤدي ذلك إلى احتدام المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً، ما يجبر أوروبا على الاستمرار في دفع علاوة سعرية لضمان تكوين مخزونات كافية.

ولا تزال نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في أوروبا تزيد قليلاً على 47٪؜، أي دون المتوسط الموسمي.