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ارتفاع أسعار الشحن يُهدد انتعاش الاقتصاد العالمي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-18T09:44:32+0000
ارتفاع أسعار الشحن يُهدد انتعاش الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ قالت وكالة الأمم المتحدة للأونكتاد ، يوم الخميس ، إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدًا على الانتعاش الاقتصادي العالمي ، حيث من المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحنات عن طريق البحر بشدة من ارتفاع أسعار الواردات.

وأدت الزيادة الكبيرة في الطلب على السلع الاستهلاكية خلال الوباء إلى اختناقات كبيرة في العرض حول العالم ، مما أثر على إمداد سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع.

ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تمتد اضطرابات سلسلة التوريد العالمية حتى العام 2022.

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد ، ريبيكا جرينسبان ، إن "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي ، ولا سيما في البلدان النامية ، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".

في استعراضه للنقل البحري لعام 2021 ، قال الأونكتاد إن الارتفاع الحالي في معدلات شحن الحاويات ، إذا استمر ، يمكن أن يزيد مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11٪ ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5٪ من الآن وحتى عام 2023.

وأضافت "من المتوقع أن يكون التأثير أكبر بالنسبة للاقتصادات الأصغر التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية."

وقالت الأونكتاد إن أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد البحري بما في ذلك خطوط الحاويات والموانئ ومقدمو النقل الداخلي والجمارك والشاحنون "يجب أن يعملوا معًا لتبادل المعلومات وجعل النقل البحري أكثر كفاءة".

وقالت "في مواجهة ضغوط التكلفة هذه والاضطراب الدائم في السوق ، من المهم بشكل متزايد مراقبة سلوك السوق وضمان الشفافية عندما يتعلق الأمر بتحديد الأسعار والرسوم والرسوم الإضافية".

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