ارتفاع أسعار الذهب والفضة مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب والفضة، يوم الأربعاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت البيانات توقف نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 5049.59 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في أبريل بنسبة 0.9% لتصل إلى 5073.40 دولارًا للأونصة.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 82.43 دولارًا للأونصة، بعد أن انخفض بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أن أشارت مجموعة من البيانات إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد، مما منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة.

انخفاض العائدات إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالمعادن، وغالباً ما يصاحب ذلك إشارات اقتصادية كلية تدعمها.

لم تشهد مبيعات التجزئة الأمريكية أي تغيير في شهر ديسمبر، حيث قلصت الأسر إنفاقها على السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد.

لكن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، قالت يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي لا يواجه أي ضرورة ملحة لتغيير تحديد أسعار الفائدة هذا العام وسط توقعات "متفائلة بحذر" للنشاط الاقتصادي.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو. ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2% ليصل إلى 2127.80 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 1738.62 دولارًا.