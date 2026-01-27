ارتفاع أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية جديدة

شفق نيوز - بغداد

ارتفع سعر الذهب يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار لأول مرة في الجلسة السابقة، حيث استمر الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حامت الفضة أيضاً بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1% إلى 5065.07 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل رقمًا قياسيًا بلغ 5110.50 دولارًا في اليوم السابق.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في فبراير بنسبة 0.4% لتصل إلى 5059.90 دولارًا للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "إن نهج ترامب السياسي المزعزع للاستقرار هذا العام يصب في مصلحة المعادن النفيسة كملاذ آمن. إن التهديدات بفرض تعريفات جمركية أعلى على كندا وكوريا الجنوبية كافية للحفاظ على الذهب كخيار ملاذ آمن".

مما زاد الأمور غموضاً من الناحية الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيرفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات والأخشاب والأدوية الكورية الجنوبية إلى 25%، بينما انتقد سيول لفشلها في إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 5.2% ليصل إلى 109.22 دولارات للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 117.69 دولارًا يوم الاثنين. وقد ارتفع سعر المعدن الأبيض بنسبة 53% حتى الآن هذا العام.