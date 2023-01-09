ارتفاع أسعار الذهب نحو أعلى مستوى لها منذ 7 اشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الإثنين، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 7 اشهر مدعومة بهبوط الدولار وآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 1868.89 دولارا للأونصة وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1873.80 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي مازالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.

وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب مما قدم مزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.95 دولارا، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1094.97 دولارات .