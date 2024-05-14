ارتفاع أسعار الذهب مع ظهور بيانات التضخم الرئيسية في أمريكا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تحول الأضواء إلى تقارير التضخم الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تقدم مزيدا من الرؤى حول وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2340.77 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه واحدا بالمئة يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2346.30 دولاراً.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، يليها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، بانخفاض من 0.4% في الشهر السابق، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، مما أدى إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6%.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.30 دولارا للأوقية وربح البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 964.75 دولارا.

وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1000.95 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في عام تقريبا يوم الاثنين.