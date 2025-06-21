ارتفاع أسعار الذهب مع صعود الدولار في بغداد و اربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم السبت ( 21 حزيران/يونيو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 681 الف دينار، وسعر الشراء 677 دينار . فيما سجلت يوم الخميس الماضي 678 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 651 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 647 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 الف و 690 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 الفا و 660 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث عيار 22 بيع 707 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 675 ألف دينار، وعيار 18 بيع 578 ألف دينار.

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت صباح الخميس الماضي 143850 ديناراً.