ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة التوترات الجيوسياسية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، إذ عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.6 بالمئة إلى 2345.56 دولارا للأوقية. وسجلت السبائك مستوى قياسيا للجلسة الثامنة على التوالي حتى يوم الثلاثاء. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2362.80 دولارا.

وأظهرت البيانات التي صدرت خلال الليل أن التضخم الأمريكي في شهر مارس/ آذار جاء مرة أخرى أكثر سخونة من المتوقع، مما قضى على فرصة خفض سعر الفائدة في يونيو/ حزيران.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%، متجاوزًا التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.

وقد عززت عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، والتدفقات الداخلة للملاذ الآمن وسط المخاطر الجيوسياسية المستمرة، والطلب من الصناديق التي تتبع الزخم، مكاسب السبائك بنسبة 14٪ حتى الآن هذا العام.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.03 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2021 يوم الأربعاء.

وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 968.90 دولارا وربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1054.10 دولارا.