ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع السندات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تراجع السندات قبيل تحديث لتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من أقوى بنك مركزي في العالم

وفي الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش ارتفعت اسعار الذهب عند 1855 دولارا للاوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1860.50 دولاراً.

وساعد تراجع عائدات السندات الذهب على استعادة بعض مكاسبه وانخفضت العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الى 3.94٪ ، بعد أن ارتفاعها الأسبوع الماضي إلى 4.09٪.

وحبست أسواق السندات أنفاسها قبيل تحديث لتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من أقوى بنك مركزي في العالم ، وتقرير الوظائف الذي قد يقرر ما إذا كانت الزيادة التالية تحتاج إلى أن تكون فائقة الحجم.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب تحوطا ضد التضخم، يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.39 بالمئة إلى 21.32 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.34 بالمئة مسجلا 1442.85 دولارا.

وارتفع البلاتين 0.08 بالمئة إلى 980.64 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.