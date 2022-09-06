ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء ، مدعومة بتراجع الدولار وشراء الملاذ الآمن بسبب المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي ، على الرغم من أن المكاسب توجت باحتمالات رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1717.09 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 0358 بتوقيت غرينتش ، بعد أن ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.10 دولارا.

ظل مؤشر الدولار دون تغيير بعد أن لامس ذروة 20 عاما في الجلسة السابقة.

ومن شبه المؤكد أن منطقة اليورو تدخل مرحلة الركود ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي يوم الاثنين تفاقم أزمة تكلفة المعيشة ونظرة قاتمة تجعل المستهلكين قلقين بشأن الإنفاق.

وأثارت الأنباء التي تفيد بأن خط أنابيب نورد ستريم 1 ، طريق الإمداد الرئيسي في أوروبا ، سيظل مغلقًا أيضًا الخوف من الركود في المنطقة ، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى إجراء البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس ، بينما من المتوقع أيضًا رفع أسعار الفائدة بشكل كبير من اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد ويعزز الدولار.

وقد يعيد الذهب الفوري اختبار مقاومة عند 1727 دولارًا للأونصة ، وقد يؤدي الاختراق فوق ذلك إلى مكاسب تصل إلى 1736 دولارًا ، وفقًا لمحلل رويترز الفني وانج تاو.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.6٪ إلى 18.27 دولارًا للأوقية ، وارتفع البلاتين 0.6٪ عند 850.73 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.7٪ إلى 2047.96 دولارًا.