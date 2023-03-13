ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدولار في حين دفعت مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 04:51 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1877.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير / شباط في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1882.10 دولارا للأوقية.

وتدخل المسؤولون الأمريكيون لكبح التداعيات المالية لإفلاس بنك سيليكون فالي قائلين إن جميع المودعين يستطيعون التصرف في ودائعهم اعتبارا من يوم الاثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.63 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 961.87 دولارا للأوقية كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1385.56 دولارا للأوقية.