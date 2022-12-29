ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1807.57 دولارات للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0303 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة الماضية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة، ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.57 دولار، وصعد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1010.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1786.97 دولار.