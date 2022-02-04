ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، اليوم الجمعة، إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يؤثر على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.90 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1807.20 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك الخبير في تداول العملات في ديلي فوركس إنه إذا شجع تقرير الوظائف الأمريكية الميل العام داخل مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في أسعار الذهب.

وأرتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.47 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1029.49 دولاراً وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2344.98 دولاراً.