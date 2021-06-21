ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد أن سجلت انخفاضًا بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي، حيث عزز تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن ذي العوائد المنخفضة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 1771.98 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3٪ إلى 1772.5 دولارًا للأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر فبراير/ شباط، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، والتي لا تدفع أي عائد.

وفي الوقت نفسه، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين.

في الأسبوع الماضي، سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس/ اذار 2020 بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد في سياسته النقدية أسرع من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن الاخرى؛ ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.83 دولار للأوقية ، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2484.68 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1026.51 دولارا.