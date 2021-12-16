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ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-16T06:56:58+0000
ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في اذار، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1781.60 دولارا للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1782 دولارا للأونصة.

وهبط مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ولمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.13 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 919.08 دولارا، وقفز البلاديوم 3.9% إلى 1657.79 دولارا للأونصة.

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