ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التصعيد في المنطقة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط عقب الانخفاض الذي تم تسجيله أمس الاثنين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3396.67 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0239 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولاراً.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.41 دولاراً للأوقية، وتقدم البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1251.20 دولاراً، في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1031.68 دولاراً.