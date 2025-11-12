ارتفاع أسعار الذهب مع استقرار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاربعاء، ( 12 تشرين الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 817 الف دينار، وسعر الشراء 813 الفاً، فيما سجلت يوم الاثنين الماضي 810 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 787 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 783 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 820 الفاً و 830 ألف دينار، البيع مثقال الذهب العراقي بين 790 الفاً 800 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 868 ألف دينار، وعيار 21 بيع 828 الفاً، وعيار 18 بيع 710 آلاف دينار.

هذا وقد سجلت اسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، في وقت سابق من صباح اليوم، استقراراً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي ذات الأسعار المسجلة يوم الاثنين الماضي.