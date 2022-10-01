ارتفاع أسعار الذهب في أسواق أربيل وبغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (1 تشرين الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 340 الف دينار، وسعر شراء 336 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 337 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 310 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 306 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و 320 الف دينار.

كما شهدت أسعار الذهب اربيل ارتفاعا في أسواقها، حيث بلغ سعر البيع، وفق تسعيرة نقابة الصياغ:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 395 ألف دينار

مثقال ذهب عيار 22 بـ 365 ألف دينار

مثقال ذهب عيار 21 بـ 355 ألف دينار

مثقال ذهب عيار 18 بـ 295 ألف دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات