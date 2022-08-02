سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-02T09:02:53+0000
ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، (2 اب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 369 الف دينار، وسعر الشراء 365 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 367 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-02-15 09:04:54
ارتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب في الاسواق العراقية

لليوم الثالث .. إستقرار أسعار الذهب في العراق

Date: 2021-12-07 08:20:34
لليوم الثالث .. إستقرار أسعار الذهب في العراق

الذهب يتجاوز 1800 دولار

Date: 2021-12-23 19:45:31
الذهب يتجاوز 1800 دولار

بورصة شارع النهر تشهد استقرارا في أسعار الذهب

Date: 2022-05-29 09:00:13
بورصة شارع النهر تشهد استقرارا في أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب بالأسواق العراقية

Date: 2022-04-23 08:29:37
انخفاض أسعار الذهب بالأسواق العراقية

أسعار الذهب العالمية تنخفض مع ارتفاع الدولار

Date: 2022-06-08 06:39:12
أسعار الذهب العالمية تنخفض مع ارتفاع الدولار

انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2022-07-20 09:23:42
انخفاض بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2022-05-09 08:01:09
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية