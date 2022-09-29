ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد وكوردستان 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 337 الف دينار، وسعر شراء بلغ 333 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 332 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 307 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 303 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 آلاف و 315 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل ارتفاعا في أسواقها

حيث بلغ سعر البيع، وفق تسعيرة نقابة الصياغ

مثقال ذهب عيار 24 بـ 390 ألف دينار

مثقال ذهب عيار 22 بـ 360 ألف دينار

مثقال ذهب عيار 21 بـ 350 ألف دينار

مثقال ذهب عيار 18 بـ 295 ألف دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات