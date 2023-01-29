ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (29 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 438 الف دينار، وسعر الشراء 434 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس السبت 433 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 408 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 404 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 آلاف و420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 505 آلاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 465 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 445 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).