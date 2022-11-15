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ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-15T10:23:36+0000
ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (15 تشرين الثاني 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 365 الف دينار، وسعر الشراء 361 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 362 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 335 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 331 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 345 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 370 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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