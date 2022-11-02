ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (2 تشرين الثاني 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 336 الف دينار، وسعر الشراء 332 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 334 الف دينار للمثقال .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 306 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 302 ألف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 آلاف و 315 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 390 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 350 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 295 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).