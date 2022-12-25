ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (25 كانون الأول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 385 الف دينار، وسعر الشراء 381 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 382 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 355 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 351 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 آلاف دينار، وسجل عيار 21 بيع 395 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).