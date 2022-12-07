ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (7 كانون الأول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 372 الف دينار، وسعر الشراء 368 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 370 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 342 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 338 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 430 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 380 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 325 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).