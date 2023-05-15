ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 412 الف دينار، وسعر الشراء 408 الاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 408 الاف دينار للمثقال الواحد.

وكما ارتفع سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ايضا عند 382 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 378 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 490 الف، فيما سجل عيار 22 بيع 450 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، وعيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).