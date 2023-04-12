ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 408 آلاف دينار، وسعر الشراء 404 آلاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 404 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 378 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 374 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 470 الف وسجل عيار 22 للبيع 435 ألف دينار، فيما سجل عيار 21 بيع 420 الف دينار وسجل عيار 18 بيع 355 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).