ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفع أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 404 الاف دينار، وسعر الشراء 400 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 395 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 374 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 370 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 الفا، وعيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).