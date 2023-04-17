ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفع بشكل طفيف في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 405 الاف دينار، وسعر الشراء 401 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 402 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفعت ايضا عند 375 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 371 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا طفيفا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 468 ألف، فيما سجل عيار 21 بيع 415 ألف دينار وسجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب ( خمسة غرامات).