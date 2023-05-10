ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية من جديد بالعاصمة بغداد، واسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، (10 ايار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 410 آلاف دينار، وسعر الشراء 406 آلاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 407 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 380 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 376 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 495 ألفاً، فيما سجل عيار 22 بيع 450 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 435 ألف دينار عيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).