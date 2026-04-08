ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 1.036 مليون دينار، وسعر الشراء 1.032 مليون دينار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 1.025 مليون دينار للبيع.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.002 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 998 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.035 و1.045 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.005 و1.015 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.110 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.060 مليون دينار، وعيار 18 نحو 908 آلاف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.