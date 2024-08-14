ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأيضاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباحاً، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بقيمة 524 ألف دينار، وسعر الشراء 520 ألف دينار.

كما أشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 494 ألف دينار، وسعر الشراء 490 ألف دينار.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 525 ألف دينار و533 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 495 ألف دينار و505 آلاف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل سعر بيع الذهب عيار 24 قيمة 600 ألف دينار، وعيار 22 سعر 550 ألف دينار، وعيار 21 سعر 525 ألف دينار، وعيار 18 سعر 450 ألف دينار.