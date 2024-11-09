ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 عند 566 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 562 ألف دينار.

وأوضح المراسل أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 536 ألف دينار، وسعر الشراء سجل 532 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 570 ألف دينار و580 ألف دينار، فيما تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألف دينار و555 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 بيعًا بـ662 ألف دينار، بينما سعر بيع الذهب عيار 21 بلغ 580 ألف دينار، وسعر بيع الذهب عيار 18 سجل 497 ألف دينار.