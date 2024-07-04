ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 493 ألف دينار، وسعر الشراء 489 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 463 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 459 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 ألف دينار و505 آلاف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 ألفاً و475 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل عيار 24 سعر بيع 565 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 495 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 425 ألف دينار.