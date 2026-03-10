ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 عند 1.130 مليون دينار، وسعر شراء 1.126 مليون دينار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الاثنين 1.110 مليون دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 1.100 مليون دينار، فيما سجل سعر الشراء 1.096 مليون دينار.

وفي محال الصاغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.130 مليون دينار و1.140 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.100 مليون دينار و1.110 مليون دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.175 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.121 مليون دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 961 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.

يذكر أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني الماضي) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.