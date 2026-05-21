ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 970 ألف دينار، وسعر الشراء 966 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء 965 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 940 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 936 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 970 ألف دينار و980 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألف دينار و950 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.021 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 975 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 835 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في 21 كانون الثاني/ يناير 2026 حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.