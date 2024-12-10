ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 559 الف دينار، وسعر الشراء 555 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 529 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 525 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 ألف دينار و570 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 ألفاً و540 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 655 ألف دينار، وعيار 22 بيع 600 الف دينار، وعيار 21 بيع 573 الف دينار، وعيار 18 بيع 490 الف دينار.