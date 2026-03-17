ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 1.088 مليون دينار، وسعر الشراء 1.084 مليون دينار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 1.085 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.058 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.054 مليون دينار.

وبشأن أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.090 مليون دينار و1.100 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.060 مليون دينار و1.070 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً، حيث بلغ سعر عيار 22 (بيع) 1.133 مليون دينار، وعيار 21 (بيع) 1.083 مليون دينار، وعيار 18 (بيع) 929 ألف دينار.