ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي عند 958 ألف دينار، وسعر الشراء 954 ألف دينار، فيما كانت الأسعار يوم أمس الثلاثاء 940 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 928 ألف دينار، في حين سجل سعر الشراء 924 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 960 ألفاً و970 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 ألفاً و940 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو مليون و7 آلاف دينار، وعيار 21 نحو 962 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 825 ألف دينار.