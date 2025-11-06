ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 794 ألف دينار، وسعر الشراء 790 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء 788 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 764 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 760 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 795 ألف دينار و805 آلاف دينار، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 765 ألف دينار و775 ألف دينار.

وفي أربيل سجل ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 843 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 805 آلاف دينار، وعيار 18 سعر بيع 690 ألف دينار.