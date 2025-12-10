ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 847 ألف دينار، وسعر الشراء 843 ألفاً، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 843 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 817 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 813 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 850 الفاً، و 860 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و 830 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 885 ألف دينار، وعيار 21 بيع 845 الفاً، وعيار 18 بيع 725 ألف دينار.