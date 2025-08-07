ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 675 ألف دينار، وسعر الشراء 671 ألف دينار، فيما كانت أمس الأربعاء 670 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 655 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 651 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 675 ألفاً و685 ألف دينار، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 655 ألفاً و665 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 702 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 670 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 575 ألف دينار.