ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.171 مليون دينار، وسعر الشراء 1.167 مليون دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء 1.141 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.141 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.137 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.170 مليون دينار و1.180 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.140 مليون دينار و1.150 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 1.235 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.180 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 1.010 مليون دينار.