ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، "الاجنبي والعراقي"، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بـ 562,000 الف دينار، وسعر الشراء بـ 558,000 الف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 532,000 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 528,000 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565,000 و575,000 الف دينار، بينما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 535,000 و545,000 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 658,000 الف دينار، وعيار 22 سعر بيع 602,000 دينار، وعيار 21 سعر بيع 575,000 الف دينار، وعيار 18 سعر بيع 492,000 الف دينار.