ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 548 ألف دينار، وسعر الشراء 544 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 518 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 514 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 550 ألف دينار و560 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 520 ألف دينار و530 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 635 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 555 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 475 ألف دينار.